Biathlon | Lukas Hofer fa 20 20 al tiro ed è nono nella pursuit dei Mondiali vinta da Johannes Thingnes Boe

(Di domenica 11 febbraio 2024) Cinquina della Norvegia12.5 kmmaschile dei2024 diin corso a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca: i tre uomini sul podio sono gli stessi della sprint, ma questa voltaBoe precede Sturla Holm Laegreid, mentre conquista un altro bronzo Vetle Sjaastad Christiansen. Alle loro spalleDale-Skjevdal, quarto, e Tarjei Boe, quinto. In casa Italia granposto di, mentre termina 20° Tommaso Giacomel. Più indietro Didier Bionaz, 32°, e Patrick Braun, 48°. Vince dunqueBoe (3 errori), che taglia il traguardo in solitaria in 32’36?0, precedendo Sturla Holm Laegreid (2 bersagli ...

