Biathlon | Lisa Vittozzi arpiona un argento di valore nell’inseguimento dei Mondiali!

(Di domenica 11 febbraio 2024)interrompe il monopolio transalpino e sale sul secondo gradino del podio nella 10 km pursuit femminile dei Mondiali 2024 di: a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, l’azzurra si mette al collo la medaglia d’grazie al 19/20 al tiro (errore al 18° colpo dopo 17 bersagli centrati), chiudendo tra le francesi Julia Simon, che bissa l’oro della sprint, Justine Braisaz-Bouchet, terza dopo l’della 7.5 km, e Sophie Chauveau, che chiude nuovamente in quarta piazza. In casa Italia arrivano anche il 21° posto di Dorothea Wierer, il 23° di Samuela Comola, ed il 33° di Michela Carrara. Bis iridato per la transalpina Julia Simon, che dopo la vittoria nella sprint conquista anche la pursuit odierna con il 19/20 al poligono vincendo in 29’54?8, ma alle sue spalle ad infrangere ...