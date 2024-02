Belpietro su Geolier | «Il video della sua canzone è in stile Gomorra | armi | coltelli | violenza»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 11 febbraio 2024) Su La Verità Maurizioscrive un editoriale titolato “Conla tv di Stato fa una pessima figura”.racconta di essere stato incuriosito dalle polemiche su, non lo conosceva, e di essere stato spinto all’ascoltosua. Ne ha letto il testo ed è la storia di un rapporto che non funziona, senza. Ma poi ha guardato ilclip e ha cambiato idea. Però, per capire meglioe come, pur cantando in napoletano stretto, fosse riuscito a incantare le giurie, ho guardato ilufficiale di I p’ me, tu p’ te. Beh, se volete vedere riuniti in pochi minuti tutti gli stereotipi di un amore tossico, con la, lee la folle ...