Beffa in busta paga | C’è il maxi conguaglio | a febbraio riceverò un euro di stipendio

(Di domenica 11 febbraio 2024) Forlì, 112024 – Il suo prossimosarà di 1. Una cifra decisamente misera che si spiega con un impiccio burocratico, ma che, di fatto, avrà conseguenze pesanti sulla gestione economica dei prossimi mesi. È quello che è successo a Maria Rosaria Somma, direttrice amministrativa scolastica di Forlì. "Nei giorni scorsi – racconta – sull’app del ministero delle Finanze, ho visto l’importo dimento della prossima mensilità e così ho scoperto che sarebbe stato di appena un. Ci sono rimasta di stucco, non capivo come fosse possibile". Così ha indagato le ragioni che sono state ben presto chiarite: "Nel 2023 il Governo aveva assicurato delle piccole agevolazioni fiscali a tutti i dipendenti pubblici che non avessero superato il reddito di 25mila. Si è ...

La vicenda paradossale di una dirigente amministrativa scolastica di Forlì: "Poiché sforo il tetto dei 25mila euro, devo restituire le agevolazioni. Senza rateizzazione non so come fare con le bollett ...Quest'anno, sono state introdotte e confermate diverse misure in busta paga, rivolte ai redditi bassi e non solo. Dai fringe benefit, al taglio del cuneo fiscale, dalla riforma dell'Irpef al Bonus ...Le somme versate autonomamente dai cittadini sono cresciute del 5% rispetto al 2022 e del 26% se confrontate con i dati del 2019 ...