Bayern | tifosi in protesta | chiesto l’esonero di Tuchel – FOTO

Il clima tra i tifosi del Bayern Monaco dopo la netta sconfitta in Bundesliga per 3-0 contro il Bayer Leverkusen Clima sempre più teso in casa Bayern Monaco dopo la sconfitta per 3-0 nello scontro a vertice contro il Bayer Leverkusen. I tifosi del club bavarese si sono fatti sentire, esponendo uno striscione contro Thomas Tuchel al centro sportivo. Ein kritischer-Fan hat sich an der Säbener Straße ausgetobt. #B04FCB pic.twitter.com/76N0AEJwJy— Stefan Kumberger (@StefanKumberger) February 11, 2024 La scritta recita «raus», ovvero «vattene». Un messaggio chiarissimo, proprio poco prima degli ottavi di Champions League contro la Lazio.