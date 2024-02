Bayern Monaco | scatta la contestazione | striscione contro Tuchel FOTO

(Di domenica 11 febbraio 2024)ladei tifosi deldopo la pesante sconfitta per 3-0 nello sdirettoil Bayer Leverkusen in Bundesliga. Gli ultras hanno esposto unopolemico nei confronti di Thomasal centro sportivo di Sabener Strasse, quartier generale dei bavaresi, prossimi avversari della Lazio in Champions League. “raus”, cioè “via”, si legge nello, come mostrato sui social dal giornalista Stefan Kumberger. Proprio il doppio confronto agli ottavi di finalegli uomini di Maurizio Sarri può essere decisivo ai fini della permanenza dell’ex Chelsea sulla panchina del. LA ...

Thomas Muller ha rilasciato un'intervista esplosiva ieri sabato 10 febbraio, dopo la sconfitta del Bayern Monaco in casa del Bayer Leverkusen.Il big match di Bundesliga tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco è finito 3-0 per i giocatori di Xabi Alonso. Una lezione di calcio per Tuchel ...