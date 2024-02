Bayern Monaco Muller | «Sono incazzato! Ci mancano le palle»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 11 febbraio 2024) Le parole di Thomas, centrocampista del, dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen Non le manda a dire Thomasdopo la sconfitta delnella sfida al vertice contro il Bayer Leverkusen, vinta dalle Aspirine. Di seguito le sue parole nel post partita. «Ad essere sincero,incazzato. Per citare Oliver Kahn, quello che mancale. Stiamo mostrando approcci decisamente migliori in allenamento. Abbiamo giocatori di alto livello, non dovremmo subire così tanto la pressione. Cienergie e freschezza quando giochiamo».