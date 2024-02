Bayer Leverkusen – Bayern Monaco 3-0 | punti di discussione mentre il Leverkusen distrugge i campioni della Bundesliga per estendere il vantaggio nella corsa al titolo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 11 febbraio 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Ilha battuto in modo completo ilnel derbystagione insabato alla BayArena, con il prestatore deln Josip Stanisic (18?), Alex Grimaldo (50?) e Jeremie Frimpong (90+5?) tutti in porta per la squadra di casa. È stata una vittoria molto importante per la squadra di Xabi Alonso, che sembra inarrestabileverso la detronizzazione definitiva dei bavaresi come re del calcio tedesco. Il gioco Anche per ilè stata sicuramente una vittoria meritata. Hanno davvero offerto una prestazione al top, sfruttando tutti gli spazi giusti, attaccando e ferendo ripetutamente il ...