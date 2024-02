Bastoni si sblocca | Angelino gattona | nuova classifica marcatori Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 febbraio 2024)è una gradita novità sul tabellino ma non è l’unica per l’dopo la trasferta di Roma. E la macchina da gol nerazzurra ormai si estende anche… alle altre squadre!“imita” Gatti ed entra in lista. A seguire laaggiornata dell’di Inzaghi– Quattro reti in una partita sono rari ma non per l’di Simone Inzaghi, che si conferma macchina da gol in Italia. Il 55° gol stagionale in Serie A, ovvero il 68° in tutte le competizioni, porta la firma di Alessandro, che diventa il quattordicesimo marcatore nerazzurro. Numero che si trasforma in sedici aggiungendo anche(Roma), protagonista di un autogol ...