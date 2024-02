Basket | Zanelli regala a Treviso la vittoria a Trento Successi per Venezia | Milano e Virtus Bologna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) Si è conclusa la ventesima giornata del massimo campionato italiano di. Oggi erano in programma ben sette partite, con l’avvio della giornata dato da-Pistoia, mentre in serata si è chiuso con la sfida tra Varese e Pesaro. Ecco come è andata. UMANA REYER– ESTRA PISTOIA 96-69netta per la Reyerin casa contro l’Estra Pistoia, in un match dove i veneti scappano via fin dal primo quarto, chiuso con un netto 27-13. Non cambia la musica nel secondo quarto, dove Tucker e Heidegger spingono la squadra per andare al riposo sul 51-22. A questo punto per la squadra di casa basta solo gestire il vantaggio, chiudere il terzo parziale con un ulteriore +6 e negli ultimi 10 minuti concedere qualcosa a Pistoia per il 96-69 finale. Top scorer, come detto, Rayjon Tucker con 20 ...