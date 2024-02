Basket serie D Despar 4 Torri allunga con decisione nella ripresa Dopo due quarti alla pari | travolge l’Omega

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) omega 6582 Parziali: 21-25; 43-43; 57-62 OMEGA: Negroni 10, Vandi 9, Vecchiato 2, Prati 9, Vacchi 2, Ceccolini, Villa n.e., Musolesi 8, Saccà (c) 25, Martelli n.e. All.: Berselli.: Bianchi 14, Caselli 15, Leprotti 4, Pusinanti (c) 12, Milosavljevic, Beccari 2, Bertocco 3, Ciaroni 13, Verrigni 3, Ghirelli L. 7, Salih 9. All.: Villani. Arbitri: Medici, Venturi. Lavoleva la quinta vittoria di fila, ed è arrivata con un’altra prova di forza. In una partita molto combattuta ed equilibrata in casa del, i granata sono venuti fuori nell’ultimo periodo: parziale di 8-21 per sigillare il match e aggiudicarsi altri due punti che vanno a rafforzare il quarto posto in graduatoria. A nulla ...