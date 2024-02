Basket | Serie A1 | Milano e Bologna trovano la vittoria contro Brindisi e Scafati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 febbraio 2024) Nella serata dell’11 febbraio vanno in scena due partite valide per la ventesima giornata diA1.vince in casa suin una partita terminata 69-55, mentre poco più tardiha la meglio super 94-67.si impone super 69-55. I padroni di casail vantaggio sin dai primi minuti sul campo, mariesce poi a rispondere sul finale del primo quarto e a superare i milanesi. Dopo dieci minuti sul parquet, il punteggio è di 13-14. Nel secondo quarto,sorpassa, prendendo poi il largo. Il ritmo di gioco si fa più intenso esoffre sia in difesa che in attacco, senza riuscire a sfruttare diversi palloni. Si va a riposo con l’Olimpia ...