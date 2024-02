Basket | Serie A 2023 24 | Brescia surclassa Reggio Emilia | vincono anche Venezia e Cremona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 febbraio 2024) Nel 20esimo turno diA la Germaniannichilisce la Unahotelscon il punteggio di 86-63. Serata da incubo per, che dopo pochi minuti perde il suo allenatore Priftis per doppio tecnico e vede la capolista trovare costantemente il fondo della retina. Partita mai in discussione, conche vola via fino al +37 prima di abbassare il ritmo nel finale. Quinta vittoria consecutiva per la formazione di Magro, che rimane in vetta alla classifica con una gara di vantaggio sulla Virtus Bologna. Mattatore Gabriel con 20 punti e 6 triple, mentre si fermano a 15 e 13 Della Valle e Petrucelli. Perci sono 16 punti di Galloway, ma quasi tutti a partita ormai finita. Tiene il passola Reyer, ...