Basket Cus travolge l’Acli G88

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ritorno al successo del Cus Ferraranella prima giornata di ritorno del campionato DR3. Sul parquet amico i ragazzi allenati da Francesco Fabbri si sono imposti 73-54 conG88, al termine di un match a due facce, con i padroni di casa a tratti irriconoscibili. L’avvio di match è infatti tutto di marca ospite, conG88 brava a portare il match sulle sue corde sfruttando i numerosi errori e distrazioni dei cussini. Padroni di casa che a metà secondo quarto, dopo essere arrivati anche a -12, sembrano riuscire ad invertire il trend della partita con alcune buone difese ed altrettanti appoggi facili da sotto in contropiede. Ma una serie di difese non attente ed altrettanti attacchi scellerati rimettono il punteggio in bilico. Alla ripresa del gioco dopo l’intervallo sono ancora gli ospiti a fare gioco, ma dopo il break ...

Pisa , 29 gennaio 2024 – Ancora una sconfitta , la quinta consecutiva , contro una diretta concorrente per la permanenza in serie C, per il Cosmocare ... (sport.quotidiano)

Pisa , 5 febbraio 2024 – Sconfitta amarissima per il Cosmocare CUS Pisa , nel derby di serie C in casa con la Toscana Food Pallacanestro Don Bosco ... (sport.quotidiano)

Un confronto che Railans e compagni sono chiamati a vincere dopo la sconfitta esterna patita domenica scorsa sul campo del Basket Giarre. Sconfitta costata il quarto posto in solitario in classifica ...Quarta di ritorno in Divisione Regionale 1 che si è aperta con la vittoria di Montale sul campo di Union. Adesso Massa e Cozzile e Pescia Divisione Regionale 1 – Quarta giornata di ritorno Girone B Ma ...Il Barcellona Basket torna in campo domani al PalAlberti per affrontare il Cus Catania, nell’ultima partita casalinga della fase regolare del campionato di serie B interregionale. La palla a due è ...