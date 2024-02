Basket A2 femminile Giara Vigarano | lottare non basta Alpo è più forte e si impone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Un buon primo parziale, un buonissimo recupero, dal -25 al -12, nel finale: ecco le note maggiormente positive della gara dellacontro la corazzata Ecodem, brava ad allungare nel punteggio nel secondo parziale, per poi vincere con grande merito. Alle biancorosse non sonoti i 36 punti di Siciliano, bene Cutrupi (14 punti e 15 rimbalzi) e Minelli. Alla fine sarà 70-83. Avvio buono della, con Siciliano soprattutto (13-9 al 5’), prima del più che positivo finale dei primi 10’ firmato Ecodem, che chiude avanti 20-21 il primo quarto. È in avvio della seconda frazione che la compagine del coach Castelli fatica di più a trovare la via del canestro, così, priva della leader Turel (guaio al polpaccio sinistro), ne approfitta e trova con Frustaci e Rosignoli i punti dell’allungo: al ...