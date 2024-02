Basili | Ballace e Galluzzo | la Masi Casalecchio fa incetta di medaglie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 febbraio 2024) Dued’oro e una d’argento per la polisportivadi. Organizzati dal comitato regionale Emilia-Romagna Fisr si sono svolti al Palapilastro i campionati provinciali categoria divisione nazionale A. Alla manifestazione hanno partecipato diversi atleti dellache hanno ottenuto ottimi risultati. Oro e titolo provinciale per Sarae Federico. Secondo posto per Arianna, battuta proprio dalla compagna di squadra. Si ferma a un passo dal podio Martina Baroni che chiude al quarto posto.