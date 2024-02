Avetrana | via Deledda aspetta Misseri L' amico Vincenzo | «Pronto ad ospitarlo»

Stop al circo mediatico. Il sindaco di Avetrana ha predisposto una ordinanza in occasione del ritorno in paese di Michele Misseri . Lo zio di ... (quotidianodipuglia)

Sono passati 14 anni dal delitto di Avetrana, dove – il 26 agosto del 2010 – venne uccisa la 15enne Sarah Scazzi. Oggi lo zio Michele Misseri ha lasciato il carcere di Lecce dopo aver scontato una condanna a otto anni per soppressione di cadavere, avendo gettato in un pozzo ad Avetrana (Taranto) il corpo della nipote. Secondo indiscrezioni dovrebbe essere diretto ad Avetrana, in via Deledda già assediata dalle prime ore del mattino.