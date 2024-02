Avellino-Messina oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 febbraio 2024) La, l’, latv e lodi, match del Partenio valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di. La compagine campana è all’inseguimento della Juve Stabia capolista e ha bisogno di un’altra vittoria per evitare di perdere ulteriore terreno. I giallorossi, dal loro canto, vogliono fare lo sgambetto ad una big del girone C per avvicinarsi alla quota salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 11 febbraio alle ore 16:15 e sarà trasmessa insu Sky Sport 253. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.