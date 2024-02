Auto contro scooter | donna di 44 anni muore sul colpo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 febbraio 2024) Potenza Picena (Macerata) 11 febbraio 2024 - Tragico schianto in contrada Castelletta,sulunadi 44. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, a Potenza Picena. Per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, unoe una Panda si sono scontrate. Ad avere la peggio lain sella allo, che purtroppo è morta sul. Inutili i tentativi di rianimarla. In un primo momento era stata allertata anche l'eliambulanza, ma per la 44enne non c'è stato nulla da fare. La vittima era di Potenza Picena ed era molto conosciuta.