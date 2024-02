Attrice si finge morta di tumore | “Volevo spingere la gente a fare prevenzione”

Fa discutere in India la scelta della top model e Attrice Poonam Pandey, che ha fatto sapere di essere morta a seguito di un cancro all’utero, per ... (feedpress.me)

Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!Note a margine della Borsa internazionale del turismo, che fa del capoluogo lombardo la capitale del settore. C’è un futuro da sfruttare e si chiama "soft" ...Jennifer Aniston e David Schwimmer sono tornati in uno spot pubblicitario realizzato in occasione dell'imminente Super Bowl per Uber Eats, che include altre star come David Beckham, Victoria Adams, ...