Attrezzature sportive speciali La Pro loco raccoglie fondi | montagna alla portata di tutti

(Di domenica 11 febbraio 2024) Anche chi ha difficoltà a muoversi e camminare potrà godere delle meraviglie di Tremosine, facendo trekking inconcarrozzine, immergendosi in acqua con appositi ausili o con handybike messe a disposizione dlocale Pro, presieduta da Francesca Frigerio, che ha iniziato una raccoltaper poter dotare l’ente di varie. Il progetto è stato presentatopresenza dell’assessore regionale Barbara Mazzali. Lesaranno disponibili, con la formula del noleggio gratuito, peri turisti e cittadini che volessero utilizzarle presso i locali della Prodove troveranno anche informazioni dettagliate sui percorsi adatti e sulle altre ...

Nel dettaglio l’intervento di riqualificazione ha riguardato la realizzazione di una pavimentazione antitrauma su una superficie complessiva di circa 314 mq e l’installazione di una serie di ...All’interno ci sono attrezzature per la ginnastica e per l’atletica, così i due sport possono confrontarsi e collaborare, creando un binomio senza eguali". "Sono due discipline molto simili. La ...È stato inaugurato oggi il nuovo punto sport nel giardino di via Caldarola. Da oggi gli amanti dell’attività fisica all’aria aperta potranno contare sull’installazione di una serie di attrezzature spo ...