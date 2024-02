Attacco russo nel Kherson | una vittima

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 11 febbraio 2024) 1.27in un villaggio di Tokarivka nel. Una donna è rimasta uccisa e suo figlio gravemente ferito. Lo rende noto il governatore Oleksandr Prokudin. Le forze ucraine hanno liberatoe altri insediamenti regionali sulla sponda occidentale del fiume Dnipro, come Tokarivka, nel novembre 2022. La Russia occupa l'altro lato della sponda. La donna, secondo quanto riferisce Prokudin, aveva 68 anni e il figlio 43. L'uomo è stato portato in ospedale in gravi condizioni.