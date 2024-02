ATP Marsiglia 2024 | Ugo Humbert domina Grigor Dimitrov e fa 5 su 5 nelle finali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ugosemplicemente perfetto. Il francese vince ail quinto titolo della carriera, al termine di una settimana semplicemente perfetta sotto ogni punto di vista: 6-4 6-3 in finale ain un’ora e 23 minuti di partita. Per tutta la settimana il numero 21 del mondo ha giocato un tennis fra i migliori della sua carriera: lo scorso anno, da quando ha cominciato a seguirlo l’amico e connazionale Jeremy Chardy, le cose sono cambiate. Un tennis più aggressivo, più pesante, mostrando tutte le sue qualità e potenzialità e migliorando su alcuni aspetti caratteriali che non gli permettevano di vincere partite importanti per mancanza di killer instinct e di freddezza. Dopo non aver concesso pressoché niente ieri a Hubert Hurkacz, anche oggi è stato straordinario su ogni punto di vista: ha concesso solo ...