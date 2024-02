ATP Delray Beach 2024 | Flavio Cobolli fuori al turno decisivo delle qualificazioni

(Di domenica 11 febbraio 2024) Brutta battuta d’arresto perneldell’ATP 25o di. Dopo l’ottimo Australian Open e i quarti di finale raggiunti a Montpellier, il giocatore romano, all’inizio della sua trasferta americana, è stato sconfitto con il punteggio di 5-7 6-2 6-3 dallo statunitense Nicolas Moreno de Alboran nel match per entrare in main draw. Il primo set è stato estremamente equilibrato: la prima chance per il break ce l’ha avuta il giocatore italiano nel secondo game, ma l’americano è riuscito a salvarsi con il servizio. Parziale punto a punto che si è risolto nel dodicesimo game, con un gioco da 12 punti vinto dall’azzurro che ha sfruttato il secondo set point a disposizione. Nel secondo set il giocatore ...

