ATP Cordoba | Luciano Darderi è in Finale! Baez sconfitto in tre set e top-100 centrata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024) Una settimana speciale.sta giocando sulle nuvole a(Argentina) e nella semifinale dell’ATP250, sulla terra rossa sudamericana, anche il padrone di casa, Sebastian(n.26 del mondo), è stato costretto a cedere. 6-1 3-6 6-3 lo score in favore del 21enne nostrano in 2 ore e 23 minuti di partita. Un match nel quale il giovane giocatore tricolore ha messo in mostra tutte le sue qualità, facendo viaggiare il dritto in maniera incredibile e soprattutto avendo la capacità di rimanere attaccato al confronto, dopo aver perso il secondo set. Un risultato importante per lui, dal momento che da domani sarà in top-100 (n.94 virtuale) e in Finale contro Facundo Bagnis si va a caccia del primo titolo ATP, al suo terzo torneo in carriera. Nel primo set la fase di studio dura poco....