ATP Cordoba 2023 | Facundo Bagnis è il primo finalista | vittoria nel derby con Coria

(Di domenica 11 febbraio 2024) In attesa della semifinale di Luciano Darderi contro Sebastian Baez, ildell’ATP diè il padrone di casa. Il numero 207 del mondo si è imposto nelargentino contro il connazionale Federicocon il punteggio di 6-3 7-5 dopo quasi due ore di gioco. Si tratta della seconda finale a livello ATP per, che perse nel 2021 a Santiago del Cile contro Cristian Garin.ha servito cinque ace, ma anche sofferto tantissimo con la seconda, vincendo appena il 38% dei punti con questo colpo. Inoltre l’argentino ha salvato ben dieci delle undici palle break concesse, mentreha ottenuto più punti con la seconda che con la prima. Subito due palle break in apertura ...

