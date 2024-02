Atp challenger Napolitano eliminato a Chennai Ma c’è Bangalore per riscattarsi

(Di domenica 11 febbraio 2024)strappa un set, ma cede alla distanza a Luca Nardi nei quarti di finale deldi(100mila dollari di montepremi). Sul cemento indiano il tennista piemontese che si allena a Baranzate presso il "Cantera Tennis Team" diretto dall’ex pro Ugo Pigato, ha incassato un 6/4, 3/6, 6/0 contro il talentuoso pesarese ormai prossimo all’ingresso nella top-100, ma non esce ridimensionato nella sua corsa al ritorno nella top-200, lontana una manciata di posizioni. Per riuscire a centrare questo primo traguardo stagionale che gli consentirebbe di paretecipare con maggiore facilità a tornei dal montepremi più elevato,proseguirà da domani il suo tour indiano, prendendo parte aldied è guidato nel seeding dal francese Benjamin Bonzi. Alle ...

