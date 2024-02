ATP Buenos Aires | Andrea Vavassori supera Monteiro e si prende il tabellone principale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024)entra neldi. Il ventottenne torinese, alla prima apparizione dopo la finale degli Australian Open,l’ottava testa di serie Thiagocon il punteggio di 6-4 7-6, andando così a giocarsi la prima partita stagionale in un torneo ATP. La partita si mette subito bene per l’azzurro, che riesce a strappare il servizio al suo avversario nel terzo gioco.passa un brutto quarto d’ora nel sesto game, quando è costretto a dover salvare due palle break, ma riesce a portarsi a casa la frazione chiudendo a zero sul 6-4. Il secondo set si mette invece subito male. Palla per andare 1-0 e servizio non sfruttata,riacquisisce fiducia e da sotto 40-15 riesce ...