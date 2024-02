Atletica | Simonelli sfiora il primato | Riva da record italiano sui 2000 Holloway show | sfilza di mondiali stagionali

(Di domenica 11 febbraio 2024) A Lievin (Francia) è andata in scena la terzultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera). Ad aprire il meeting era stato lodi Leonardo Fabbri nel getto del peso: sassata da 22.37 metri,indoor e miglior prestazione mondiale stagionale. L’etiope Gudaf Tsegay ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale sui 3000 metri (8:17.11). Il nostro Andy Diaz, primatista mondiale di salto triplo, ha deciso di non presentarsi e di fare direttamente appuntamento agli Assoluti. Il burkinabé Hughes Fabrice Zango ha vinto con un balzo da 17.21 metri. Emmanuel Ihemeje quarto con 16.93, Tobia Bocchi settimo con 16.33. L’olandese Femke Bol ha firmato la miglior prestazione mondiale stagione sui 400 metri con un superbo 49.63 davanti alla ...

Weekend di grande atletica indoor con 12 Azzurri a Lievin e il Meeting di New York. L’appuntamento francese in diretta sabato alle 20.30 su Sky Sport Arena e NOW, domenica da non perdere i ...Erano, ricorrendo al titolo del bel libro di Lilian Thuram, le stelle nere dell’atletica italiana ...da ragazzina in Emilia la famiglia dalla Costa d’Avorio; Lorenzo Simonelli, che sta prenotando la ...Anche nel 2024 la grande atletica è protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Il World Athletics Indoor Tour – Gold è in diretta su ...