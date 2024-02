Atletica | Samuele Ceccarelli irriconoscibile | il Campione d’Europa si peggiora | tempo elevatissimo E i Mondiali…

(Di domenica 11 febbraio 2024). Ildei 60 metri indoor è ben lontano dalla strepitosa forma fisica e agonistica con cui l’anno scorso conquistò il titolo continentale in sala, firmando un roboante 6.47 ed entrando di forza nell’universo internazionale della velocità. Il toscano si è espresso in un altissimo 6.75 nelle batterie del Meeting di Parigi, tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante dileggera).ha chiuso al quarto posto, alle spalle del liberiano Emmanuel Matadi (6.62), del francese Jeff Erius (6.65) e del giapponese Yoshihide Kiryu (6.71). Il 24enne ha addiritturato il riscontro cronometrico rispetto alle prime due ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Czech Indoor Gala, Meeting internazionale in ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Czech Indoor Gala, meeting internazionale in ... (oasport)

Samuele Ceccarelli non è chiaramente in condizione . Dopo il campanello d’allarme suonato in occasione della prima uscita stagionale (6.65 una decina ... (oasport)

Samuele Ceccarelli farà il proprio ritorno in gara nella giornata di domenica 11 febbraio. Il Campione d'Europa Indoor dei 60 metri ha scelto il Meeting di Parigi, tappa del World Indoor Tour (livello ...Parigi, 10 feb. - (Adnkronos) - Parigi, la città dei Giochi: è qui che prosegue la stagione di Samuele Ceccarelli nei 60 indoor. il campione d’Europa scende in pista per la terza volta quest’anno nel ...In occasione del meeting di Parigi, tappa Silver del World Indoor Tour, Samuele Ceccarelli è atteso nei 60 metri. L’azzurro campione d’Europa si presenterà ai blocchi di partenza alle 16.19 per la bat ...