Atletica | Leonardo Fabbri intriga | “Meglio non dica quanto avevo fatto in riscaldamento…”

(Di domenica 11 febbraio 2024)entra sempre più nella storia dell’leggera italiana: il ragazzo di Bagno a Ripoli nel Meeting di Lievin si è preso il record mondiale stagionale e il record italiano con la misura da capogiro di 22.37 metri e facendo sempre più sognare tutti gli appassionati italiani in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Queste le parole alla FIDAL del toscano che non si accontenta del lancioquesta sera in Francia: “Mi sono piaciuto molto e ho ancora tanto margine. Oggi mi aspettavo un gran lancio ma non sono ancora soddisdella misura:non direhoin”. Sul lancio di Walsh che l’ha in qualche modo stimolato: “È successa la stessa cosa di Budapest, ricordo perfettamente che Tom ...