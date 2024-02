Atletica | Kyan Escalona batte Simonelli | record italiano U18 sui 60 ostacoli! Un tornado che ha vinto i Mondiali di equitazione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 febbraio 2024)è definitivamente esploso e ha firmato ilunder 18 sui 60 ostacoli in occasione dei Campionati Italiani Indoor allievi, andati in scena al PalaCasali di Ancona. Il portacolori della Kronos Roma si è espresso in un rimarchevole 7.69 in semifinale e ha così ritoccato di un paio di centesimi il primato che Lorenzodeteneva dal 2019 (7.71 siglato il 27 gennaio 2019 sempre nel capoluogo marchigiano). Il classe 2007, che ha spento 16 candeline lo scorso 25 ottobre, ha così soffiato ilall’attuale primatista nazionale assoluto (7.50 poche settimane fa, ieri autore di un 7.51 nel World Indoor Tour a Lievin). Nato in Senegal e approdato nel 2011 in Italia insieme ai genitori trasferitisi per lavoro, il giovane romano si era già messo in luce in ...