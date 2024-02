Atletica | Diego Nappi straccia un record italiano di Andrew Howe! Volata funambolica sui 200 metri

(Di domenica 11 febbraio 2024)ha giganteggiato sui 200ai Campionati Italiani Indoor riservati agli allievi e ha firmato il nuovounder 18. Il portacolori dell’Leggera Porto Torres ha stampato un fragoroso 21.52 in batteria al PalaCasali di Ancona e ha così fatto crollare il primato nazionale di categoria cheHowe deteneva da ben 22 anni (21.61 il 3 febbraio 2002, sempre nel capoluogo marchigiano). Va ricordato che lo scorso 20 gennaio si era già espresso in un validissimo 21.62. Un’altra prestazione del fuoriclasse laziale, che dominò tra lungo e 200in tutte le categorie giovanile, viene così scalzata dalla vetta degli annali dell’tricolore dopo due due decenni abbondanti. Ieri ci era riuscito il ...

Il velocista di Porto Torres con 21”52 (in batteria) ha superato di 9 centesimi il vecchio record di Andrew Howe ...Domani seconda e conclusiva giornata della rassegna tricolore riservata agli atleti nati negli anni 2007/2008 dove l’atletica isolana punta molto sui risultati dei due suoi talenti assoluti come Diego ...Si impone per distacco anche Alessio Coppola (Trieste Atletica) ed è il notevole crono di 21:29.57 che vale il quinto posto nelle graduatorie italiane alltime di categoria per il pupillo dell’ex ...