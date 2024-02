Atletica | Coleman sbaraglia sui 60 metri Charlton record del mondo | Alfred sfonda i 7 secondi!

(Di domenica 11 febbraio 2024) A New York (USA) è andata in scena la penultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera). A fare notizia è il sontuosodelfirmato dalla bahamense Devynnesui 60 ostacoli (7.67), abbattendo un primato che durava da ben sedici anni. C’era enorme attesa per i 60, dove lo statunitense Christianha ruggito in maniera perentoria: il primatista mondiale ha vinto in 6.51, lasciandosi alle spalle il giapponese Hakim Sani Brown (6.54) e il giamaicano Ackeem Blake (6.55). Grande show anche sui 60al femminile, dove Julienha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale. La portacolori di Saint Lucia è la prima donna a scendere sotto i sette ...

