Atalanta | test Genoa L’orgoglio di Gasperini | Siamo già nella storia»

(Di domenica 11 febbraio 2024) L’quarta forza del campionato, che sta volando con 9 vittorie nelle ultime 11 partite, vuol riprendere a correre anche lontano da Bergamo. Nelle ultime quattro trasferte, per i nerazzurri appena due pareggi, a Udine e sul campo della Roma, e due sconfitte in casa del Torino e a Bologna, in uno strano calendario che ha portato De Ketelaere e compagni a giocare due sole volte in trasferta negli ultimi settanta giorni. Questo pomeriggio alle 18 a Marassi, contro il neopromosso ma ambizioso, il tecnico Gian Piero, atteso ex di turno - per nove stagioni sulla panchina rossoblu in due diversi cicli, portando i Grifoni dalla serie B all’Europa - chiede ai suoi di centrare una vittoria esterna per tenere il ritmo da capolista dell’ultimo bimestre. Dea quarta a 39 punti, padrona del proprio destino ed in cerca di un ...