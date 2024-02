Atalanta | la squadra For Special vince 7-2 Il comunicato della società

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 11 febbraio 2024) Successo per l’Fornel suo girone battendo per 7-2 ladei “Liberi di Crescere”. Ecco ilAltro successo per l’For, che nella sesta giornata ha battuto per 7-2 ladei “Liberi di crescere”. Ecco il report partitanerazzurra. IL– Nuovo successo per gliForche, nella sesta giornata del campionato DPCS Livello 3-Girone B, hanno superato 7-2 ladei “Liberi di crescere”. Il match si è giocato, sotto una pioggia battente, al Play Sport Village di Busto Garolfo, in provincia di Milano, che ospita tutte le partite di questo campionato. Veniamo alla cronaca. ...