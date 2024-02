Atalanta inarrestabile | vince contro il Genoa e scappa per la Champions | CLASSIFICA

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 11 febbraio 2024) L’non sbaglia un colpo e continua a confermarsi una grandissima candidata per la qualificazione alla prossimaLeague. Colpo grosso della squadra di Gasperini sull’insidioso campo dele laper i nerazzurri è sempre più interessante. La partita si sblocca dopo 22 minuti con un gol pazzesco di De Ketelaere. Il belga continua a confermarsi in grandissima forma. Al 51? Malinovskyi trova il pareggio e fa esplodere il pubblico di casa. Passano 4 minuti e Koopmeiners sigla il definitivo 1-2. Al 76? gol annullato a Scalvini, poi un’occasione per il. A tempo quasi scaduto i gol di Zappacosta e El Bilal Toure per il definitivo 1-4. LaInter 60 Juventus 53 Milan 4942 Bologna 39 Roma 38 Fiorentina 37 Lazio 37 Napoli ...