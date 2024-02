Atalanta | gli ultras disertano la trasferta a Marassi | lo striscione di protesta FOTO

Tutte le informazioni per quanto concerne i Biglietti di Milan - Atalanta di Serie A, in particolar modo sul settore ospiti In vista ... (calcionews24)

La partita del Luigi Ferraris tra Genoa e Atalanta si gioca domenica 11 febbraio alle 18.00 e sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky ...Torna a vincere la Lazio e il clima si rasserena in casa biancoceleste. Dopo le polemiche dentro e fuori Formello dei giorni scorsi, l`1-3 a Cagliari ha rimesso.Fuori per squalifica De Winter, Gilardino sceglie Vogliacco con Bani e Vasquez in difesa. In mezzo al campo Badelj, Malinovskyi e Frendrup, sostenuti da Sabelli e Spence sulle fasce. In avanti Gudmund ...