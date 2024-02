Associazione palestinesi d’Italia | “Grazie a Ghali per le sue parole”

(Di domenica 11 febbraio 2024) MILANO – Un ringraziamento aper lepronunciate sul palco di Sanremo è arrivato dal presidio in solidarietà con la Palestina organizzato davanti alla stazione Centrale, a Milano, diciannovesimo appuntamento dal 7 ottobre in città: “Applaudiamoper la sua posizione a favore dei– ha detto dal palco il presidente dell’, Mohammad Hannoun – e per le suechiare contro lo sterminio”. Ma non tutti la pensano così: “È strano ed è anche molto triste che nessuno tra gli organizzatori, gli autori o gli artisti del Festival di Sanremo abbia avvertito la necessità morale di trovare un momento, uno spazio anche piccolo per ricordare e dedicare un pensiero a Nir Forti, il giovane italo-israeliano ...

