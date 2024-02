Assegno di inclusione | una corsia veloce per le richieste e ?silenzio-assenso? | ecco cosa cambia

(Di domenica 11 febbraio 2024) Due mesi di attesa. E se lo Stato non si fa vivo per sollevare qualche problema, o per chiedere qualche chiarimento, la pratica deve considerarsi risolta e accettata. Il principio del...

Assegno di inclusione . Doppio pagamento in arrivo a febbraio . Prima tranche prevista per giovedì 15: riguarda gli " arretrati " di gennaio . Chi invece ... (ilmessaggero)

Due mesi di attesa. E se lo Stato non si fa vivo per sollevare qualche problema, o per chiedere qualche chiarimento, la pratica deve considerarsi ... (ilmessaggero)

Se hai usato in questo modo Assegno di Inclusione e Rdc scatta no le manette. Attenzione a fare i furbi perché si rischia grosso. Ve li ricordate i ... (cityrumors)

Due mesi di attesa. E se lo Stato non si fa vivo per sollevare qualche problema, o per chiedere qualche chiarimento, la pratica deve considerarsi risolta e accettata. Il principio ...Dal 1 gennaio 2024, l'Adi ha sostituito il reddito di cittadinanza come misura di contrasto alla povertà. Rivolto a persone svantaggiate, richiede requisiti di residenza, cittadinanza, Isee e reddito ...Prima erano tanti, per alcuni troppi. Ma ora sono diventati molto pochi. Crollo verticale dei viterbesi che usufruiranno dell’Adi, l’assegno di inclusione sociale introdotto dal ...