Assassinato dalle Br Lando Conti | 38 anni dopo La giustizia rimasta a metà

(Di domenica 11 febbraio 2024) FIRENZE Commemorata ieri mattina la figura di, già sindaco repubblicano della città, nel 38°versario del suo assassinio, avvenuto il 10 febbraio 1986 per mano di un commando delle Brigate Rosse che lo assalì mentre da solo in auto stava spostandosi da casa a Palazzo Vecchio.aveva 52, era stato sindaco di Firenze dal 1984 al 1985 e la sua barbara uccisione fu un attentato alle istituzioni democratiche non solo di Firenze ma di tutta Italia. L’assessore comunale alla cultura della memoria Maria Federica Giuliani ha deposto una corona di alloro al Ponte alla Badia, luogo sulla Faentina dove fu ucciso, e al cimitero di Trespiano dove è sepolto. Erano presenti alle iniziative la moglie Ghisae i figli Stefano e Leonardo. Presente ...