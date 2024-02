Assalita per strada mentre fa jogging | l' aggressore messo in fuga dai passanti

(Di domenica 11 febbraio 2024) MESTRE - Una passeggiata quotidiana che si trasforma in un incubo che da quel momento non la fa più dormire. «Pensavo di poter tornare alla vita di tutti i giorni, al lavoro, invece...

Da venerdi 10 febbraio la vetrina della bottega del commercio equo e solidale L' Acqua Cheta di via della Madonna a Pistoia ospita un frammento della barca naufragata a Cutro la notte tra il 25 e il 2 ...DEK: [7819906] Vettura FM753VE - Informiamo i nostri clienti che, al fine di garantire un miglior servizio, è necessario fissare un appuntamento per la visione delle auto. Vettura in PROMO BYmyCAR – ...Annuncio vendita MINI Mini 1.5 One 75 CV 5 porte usata del 2020 a Alessandria nella sezione Auto usate di Automoto.it ...