ASCOLTI TV 10 FEBBRAIO 2024 | AMADEUS OLTRE LA STORIA! LA FINALE DI SANREMO FERMA L’ITALIA CON 14 3 MILIONI E IL 74 | 1% DI SHARE

(Di domenica 11 febbraio 2024)TV 10· Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Il Caffè – xTg1 – x1Mattina in Famiglia Speciale– x + xBuongiorno Benessere – xXXI Secolo Speciale + Linea Verde Discovery – x + xLinea Verde Life – xTg1 – xAspettando La Volta Buona – xLa Volta Buona – xA Sua Immagine – x + xItaliaSì! – x + xL’Eredità Weekend – xL’Eredità Weekend – xTg1 – xPrima Festival +Start – x + x74°Festival di– xComm. – xGiovani – xOver – x 2023 – 12256 66.00 2022 – 13380 64.902021 – 10715 53.50Milleeunlibro – dati domani Prima Pagina – xTg5 – xX-Style – xViaggiatori: Uno Sguardo sul Mondo – x + xSuper Partes – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – xVerissimo – xVerissimo: Giri di Valzer – xAvanti un Altro! ...

ASCOLTI TV 10 FEBBRAIO 2024 · Sabato · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x Il Caffè – xTg1 – x1Mattina in ... (bubinoblog)

Gli ascolti della serata finale del Festival di Sanremo 2024, trasmessa sabato 10 febbraio febbraio su Rai1 con la vittoria di Angelina Mango ...Le previsioni astrologiche del 12 febbraio vedono il segno della Bilancia stipato all'ultimo posto in classifica, seguito dai Pesci ...Era nato con un solo rene. Stava male ma non l’aveva detto a nessuno. Ignara delle sue condizioni anche la fidanzata, Wana Teixeira, che in un lungo post su Instagram ha raccontato come il compagno l’ ...