Ascolti Sanremo 2024 | finale del 10 febbraio +2 milioni e +8 06% rispetto al 2023 | è la più vista di sempre dal 1995

(Di domenica 11 febbraio 2024) Amadeus -Chiusura record per il 74° Festival di. Per la seratadi sabato 10, dalle 21:27 alle 1:59 (chiusura dopo le 2:00 e rilevata neglidi domani) su Rai 1 si sono sintonizzati 14.301.000 spettatori, pari al 74.1% di share. Nel dettaglio, la prima parte (21:27/23:31) segna 17.281.000 spettatori e il 70.8%; la seconda parte (23:34/1:59) 11.724.000 e il 78.8%. La primissima parteStart, dalle 20:47 alle 21:22, cattura 14.615.000 spettatori, con il 61.2%. Il confronto con la seratadello scorso anno Lo scorso anno, la seratadi, in onda sabato 11, fu seguita da 12.256.000 ...