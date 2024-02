Ascolti finale di Sanremo 2024 bulgari Amadeus nella storia dopo 29 anni

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 11 febbraio 2024) Glidelladi, andata in onda sabato 10 febbraio e che ha visto Angelina Mango vincitrice della 74esima edizione con il brano La Noia, ha registrato 14.301.000 spettatori, 74.1% di share. La prima parte ha totalizzato 17,2 milioni di spettatori per uno share del 71%;seconda parte 11.7 milioni di spettatori e il 78.8% di share. Nel dettaglio, sono stati 2 milioni in più rispetto al 2023 (dati più alti nel 2000) ed è stato sfiorato l'80% di share.ha detto addio alla kermesse nazional-popolare insieme a Fiorellocinqueconsecutivi di conduzione. Tra gli ospiti saliti sul palco l'eccellenza italiana Roberto Bolle, Gigliola Cinquetti, Luca Argentero e Claudio Gioè. Ospite a sorpresa Lazza che ha ...