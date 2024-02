As | “Bellingham è il giocatore del secolo” | 20 gol in 29 presenze

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 11 febbraio 2024) Ieri il Real Madrid ha ristabilito le gerarchia della Liga con il 4-0 al Girona. Ancelotti primo in classifica proprio sul Girona, adesso ha cinque punti di vantaggio. Certo, il campionato è ancora lungo ma con Barça e Atletico distanti rispettivamente undici e tredici punti, la Liga sembra piuttosto indirizzata. Protagonista assoluto della partita, neanche a dirlo, Jude. As lo definisce ildele spiega anche il perché: “Judecontinua a battere i record . Il 20enne inglese ha segnato la sua terza doppietta stagionale contro il Girona. Il bilancio delbritannico nei suoi primi 29 gol con il Real Madrid ammonta ora a 20 gol . Quattro gol in Champions League e 16 in campionato“. Il centrocampista del Real Madrid è primo nella classifica marcatori. Ripetere ...