«Arriverà il momento in cui non ci sarà più bisogno di quote rosa Basterà il merito»

(Di domenica 11 febbraio 2024) Non le hanno viste arrivare. Non tutte, almeno. E sono tante. Un’avanzata gentile ma inarrestabile. Donne che hanno scelto di studiare le famose STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), un tempo sconsigliate o ritenute troppo difficili. Certo, ci sono molti modi di leggere i numeri. Più si sale nelle carriere più il potere è maschile. E alcune facoltà sono meno frequentate dalle ragazze, come segnala il rapporto “Analisi di genere” dell’Anvur, l’ente di valutazione delle università. Da Marie Curie a Fabiola Gianotti: ...