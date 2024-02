Arnautovic in Roma-Inter distilla qualità in pochissimi tocchi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 febbraio 2024)ha visto anche il contributo di. L’austriaco si è visto poco, ma è riuscito are la suapur toccando poco il pallone. INGRESSO POSITIVO – Markoè riuscito a dare un contributo positivo in. Niente di clamoroso, ma minuti finali di. In un big match, in trasferta, in condizioni climatiche decisamente dure. Quello che si chiede a una punta di scorta. Con la ciliegina dell’assist per Bastoni che ha chiuso la partita. Una dimostrazione di utilità, che può e deve rappresentare un punto di partenza. FIDUCIA RIPAGATA – L’austriaco è entrato in campo al minuto settantacinque, prendendo il posto di Lautaro Martinez. Un cambio ruolo per ruolo, ma non banale, che ancora una volta ...