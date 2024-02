Argylle - La super spia in vetta a un esanime box office Usa

(Di domenica 11 febbraio 2024) La spy story dal cast stellare "- La" resta inal botteghino di Stati Uniti e Canada, in questo fine settimana in cui gli americani più che davanti al grande schermo si riuniscono davanti alla tv per godersi ilBowl. Nel suo secondo weekend nelle sale, il thriller d'azione firmato dal britannico Matthew Vaughn (noto per la trilogia di Kingsman) racimola altri 6,5 milioni, segnando un calo del 62% rispetto al debutto già deludente. L'impresa da 200 milioni di dollari di Apple, distribuita da Universal Pictures, ha generato finora un incasso domestico di soli 28,8 milioni di dollari e di 60 milioni a livello globale. Non è bastato ad attrarre pubblico un cast che vede schierati Henry Cavill, la popstar Dua Lipa, Adriana DeBose, Sam Rockwell, Samuel L. Jackson e Bryan ...

Matthew Vaughn has expressed interest in directing a sequel to Argylle. During a recent appearance on the Inside Total Film podcast, the Argylle director was asked whether fans could expect a sequel. John Cena desidera fortemente che Argylle - La Super Spia prosegua le sue avventure spy sul grande schermo e confida nella reazione positiva del pubblico affinché ciò accada.