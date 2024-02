Annalisa stasera a Che Tempo Che Fa

(Di domenica 11 febbraio 2024)-Sanremo 2024 Fabio Fazio non può ospitare a CheChe Fa il vincitore del Festival di Sanremo il giorno dopo la finale, come invece accadeva quando era su Rai 3, ma gli altri cantanti sì. E questa sera sul Nove ci sarà colei che, alla vigilia della kermesse, era considerata la favorita:. “farà ‘una strage’ nello studio di CheChe Fa” annuncia la trasmissione direttamente dai propri account social. La cantante, arrivata terza al Festival dietro a Geolier e la vincitrice Angelina Mango, dopo la partecipazione di oggi a Domenica In lascerà dunque la città di Sanremo alla volta di Milano per presenziare da Fazio, dove canterà il brano Sinceramente. Ospite di CheChe Fa, inoltre, la cantante Clara, anche lei reduce da ...

Annalisa -Sanremo 2024 Fabio Fazio non può ospitare a Che Tempo Che Fa il vincitore del Festival di Sanremo il giorno dopo la finale, come invece ... (davidemaggio)

Stasera Annalisa e Clara, due delle protagoniste di Sanremo 2024, saranno ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, in onda dalle 19:30 su il Nove."Un po' di tensione è normale in certi momenti di emozione. Ma ero tranquilla, felice, serena e molto soddisfatta di come ...Tutto pronto per la serata finale di Sanremo 2024. Stasera al fianco di Amadeus, nelle vesti di co-conduttore, c'è Fiorello: per i due è la chiusura di un cerchio, con il ...